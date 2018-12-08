Ersin Tatar'dan Gazimağusa İlçe Başkanlığına ziyaret

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran yaptığı konuşmada, “ Çıktmış olduğumuz bu yolda sizlerle el ele çalışmak için ant içmeye geldik” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy konuşmada, “Yağmur olayını yaşarken, ardından bıraktığı izlerdir önemli olan kaybolan 4 tane canın Dağ yolunda hayatını kaybeden çocuklardan hiçbir farkı yoktur. Hepsi bizim için ayrı değerlidir, bu olayları gördükce insanoğlunun vicdanı sızlıyor, o günlerde o dönem ki iktidarı eleştirenler, özellikle de Ulusal Birlik Partisi ne vurarak biryerlere gelmek isteyenler bugün iktidardadırlar ve 4 tane can yitirilmiştir cevapları nedir çok merak ediyorum” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada ise, “Ulusal Birlik Partisi güzel insanların partisidir. Doğru düşünen insanalrın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yürekten inanan insanların partisidir. Türkiye’yi sevenlerin partisidir. Olumlu düşünme memleketi daha da ileri götürecektir. Yüreğimle, inancımla ve sizlerin büyük destekleriyle beni genel başkan seçtiğiniz için Mağusa’ya yürekten teşekkür ediyorum. Emirnameye gerek yoktu bu iş İmar Planı ile halldilebilrdi. Emirname bir yasakçı zihniyettir yasakçı, zihniyette ekonomiye zarar verir. Böyle biz zamanda Mağusa’dan Yeniboğaziçine gidene kadar bu bölgede yeni yeni yatırımları yavaşlatmak suretiyle ekonomiye zarar verecek boyuttadır” ifadelerini kullandı.

Gazimağusa İlçe Başkanlığı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a ziyareti için çiçek takdiminde bulundu. (MHA)