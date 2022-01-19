Ersin Tatar eşi ile birlikte Havva Ramadan Cemil Belgeselini izledi

Havva Ramadan Cemil’in hayatıyla ilgili belgeselin ilk gösterimine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Koopbank Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda yer alan belgesel gösterimini, Cumhurbaşkanı Tatar ve eşinin yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Koopbank yetkilileri, KÖDER üyeleri ve Ramadan Cemil ailesi de izledi.

TATAR

Belgesel gösterimi öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşma yaparak böyle değerli bir çalışmanın ortaya konulmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Havva Ramadan Cemil’in ve eşinin Limasol’da verilen varoluş mücadelesindeki önemli rolüne işaret etti. 1974’ten sonra Limasol’da evlerini, mal ve mülklerini bırakan Kıbrıs Türklerinin göç ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar; “Hamdolsun ki Kıbrıs Türk halkı, 1974’ten sonra çok daha özgür ve güzel hayat sürmektedir” dedi.

“MÜCADELE YILLARINDAKİ FEDAKÂR İNSANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI VE HÜRMETLERİMİ SUNMAK İSTİYORUM”



“Mücadele yıllarındaki fedakâr insanlarımıza şükranlarımı ve hürmetlerimi sunmak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Havva Ramadan Cemil’in çok acılar çektiğini ancak dimdik ayakta durmayı başarıp güçlü bir kadın olarak ailesine ilham olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Havva Ramadan Cemil’e sağlık dileyerek hürmetlerini sundu.BAŞÇERİTürkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise yaptığı konuşmada; Limasol’da varoluş mücadelesinde ve 1974 sonrasında Kıbrıs Türk halkı için ortaya koydukları gayretlerle önemli bir aile olan Ramadan Cemil ailesinin temel direği olan Havva Ramadan Cemil’in yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını belirtti.EKİNGENKadın Öyküleri Derneği (KÖDER) Başkanı Şenay Ekingen de yaptığı konuşmada, yaşama anlam katan Kıbrıslı Türk kadınların öykülerini ve bıraktıkları izleri anlatan belgesellerle geçmişteki değerlerimizi gençlerle buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.DEBBAĞRamadan Cemil ailesi adına konuşan Havva Ramadan Cemil’in torunu Ramadan Cemil Debbağ; iz bırakan Kıbrıs Türk kadınlarının hikâyelerini anlatan kısa metrajlı film çekimi kapsamında Havva Ramadan Cemil’in öykülerinin konu alınmasından duyduğu gururu ifade ederek toplumsal hafıza bakımından belgesellerin önemine dikkat çekti ve katkı koyanlara teşekkür etti.