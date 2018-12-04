Ersin Tatar, Lefke İlçe Örgütü’nü ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs konusunda çözüm konuşulurken artık iki devletli çözümün de gündemde olacağını, partisinin bu yönde ağırlığını ortaya koyacağını” söyledi.



Ersin Tatar, dün gece Lefke İlçe Örgütü’nü ziyaret etti.



Parti basın bürosunun açıklamasına göre Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldiği toplantıda iki devletli çözümün gündemde olması gerektiği mesajını kendisine ilettiğini kaydetti.



“TÜRKİYE’YLE DE TEMAS ETTİK”



“Türkiye ile de temas ettik. Artık iki ayrı devletli bir çözüm modeli konuşulmalıdır” diyen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar şöyle devam etti:



“BM’ye net mesaj verdim. Türkiye’miz olmadan bir çözüm olmaz. Spehar’a dedim ki ‘sizin dünyanızla bizim dünyamız farklı. Sizin dünyanızda Türkiye’yi Adadan dışlamak var’. Murat edilen çözümün bizi AB içerisinde yok ederek, eriteceğini söyledim. Spehar’ın yüzüne ne istediğimizi, endişelerimi söyledim. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı olmadığı bir çözümü de kabul etmeyeceğimizi söyledim. Spehar’a bize tuzak kurmamaları uyarısında bulundum.”



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs konusunda izlediği politikayı eleştiren Tatar, “Meydanı kendisine bırakmayacağız. Kıbrıs halkının haklı sesini gündeme getireceğiz. Sayın Akıncı da duysun, artık meydan boş değil” diye konuştu.



Ersin Tatar, “UBP’nin Lefke ilçesinin gelişmesine büyük önem verdiğinin de altını çizdi ve “UBP vizyonunun bir eseri olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 15 bin öğrenci sayısına ulaşmasını desteklediklerini, iktidara geldikleri anda bölgeye hizmetlerine devam edeceklerini” kaydetti.



“UBP’nin ülke için vazgeçilmez bir parti olduğunu ifade eden Tatar, “zorlama hükümet” olarak nitelediği koalisyon hükümetinin başarısız olduğunu, artık sona ermesi gerektiğini savundu.



Tatar, “UBP’nin Türkiye ile uyum ve kardeşçe iş birliği, proje, kalkınma, deneyimli kadro anlamına geldiğine de işaret etti ve “partisinin iktidara hazır olduğunu” iddia etti.