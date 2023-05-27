Ersoy: “Emekçilerin derdini en iyi emekçiler anlar”

Bağımsızlık Yolu milletvekili adayı olarak açıklanan Umut Ersoy, emekçinin sıkıntılarını en iyi bir emekçinin anlayabileceğini bu nedenle seçimlere katıldıklarını ifade etti.

Parti’den verilen bilgiye göre, Ersoy, katıldığı bir televizyon programında, emekçilerin derdini en iyi emekçilerin anladığını, bu düşünceyle seçimlere katılma kararı aldıklarını ifade etti.

Ersoy, Meclisin hiçbir zaman halkın iradesini yansıtmadığını, Hükümetin Türkiye egemenlerini ve sermaye odaklarının işlerini gören bir komiteden ibaret olduğunu ileri sürdü.

Kötüye bir gidiş olduğunu savunan Ersoy, “Eğitime, gıdaya, ulaşıma fazla para harcamamızın, iş hayatındaki mutsuzlukların ve gelecek kaygısının nedeni, devletin kendi sorumluluklarından geri çekilerek, sermayedar ve rant olanağı sağlayan politika izlemesinden kaynaklı” dedi.

Ersoy, barınma gibi temel ihtiyacın sermayenin eline bırakılırsa, şehirlerin çarpıklaşması, nüfus yapısının bozulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Gençlerin yurt dışına göç etmesini engelleyen, özel sektördeki koşulları iyileştiren ve barınma sorununu çözecek politikanın bulunmadığını belirten Ersoy, halkın siyasete daha çok katılması ve karar mekanizmalarında olması gerektiğini, bunun ancak mücadele yoluyla başarılabileceğini belirtti.

Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini de belirten Ersoy, ülkenin yüzde ikisini oluşturan zengin kesime servet vergisi uygulayarak, kaynak yaratılması gerektiğini, servet vergisinin, şahısların kendi lüks ihtiyaçları için biriktirdikleri ve ekonomiye dahil olmayan servete uygulanan vergi türü olduğunu söyledi.

Ersoy, “Gezdiğimiz yerlerde yalan vaat değil mücadele sözü veriyoruz, bu mücadeleyi de programa dayalı verip programımızı anlatıyoruz” dedi.