Ersoy: “Tek gerçekçi seçenek federasyondur”

Bağımsızlık Yolu Mağusa Milletvekili adayı Umut Ersoy, “Kıbrıs adası birleşmeden Kıbrıs halkları kendi kaderleri hakkında nihai sözü söyleyemeyeceklerdir” diyerek, Kıbrıs sorunu çözümünde tek gerçek seçeneğin federasyon olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Milletvekili adayı Ersoy, BRT’de yayınlanan “Seçim Özel 2022” açık oturum programına konuk oldu ve Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy, Bağımsızlık Yolu olarak Kıbrıs sorunu çözümünü iki konu üzerinde değerlendirdiklerini, bunlardan bir tanesinin Kıbrıslı Türk halkının uluslararası toplumun parçası olabileceği, saygın ve eşit bir statü elde edebileceği, sanatı ve müziğiyle, bilimiyle, ekonomisiyle kendi temsiliyetini oluşturabileceği eşitlik içeren bir yapının kurulması, diğeri ise Kıbrıs adasının birleştirilmesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs adasının emperyalist güçler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanıldığını savunan Ersoy, en fazla adanın ikiye bölünmüş halinden faydalanılarak, kullanıldığını öne sürdü. Kıbrıs sorununun, Kıbrıs halkları açısından söz yetki karar iktidar sorunu olduğunu ifade eden Ersoy, ancak adanın birleşmesi, halkların kardeşleşmesi ve emekçi sınıfların çözümde özne olmasıyla sorunun çözülebileceğini söyledi.

“TEK GERÇEKÇİ SEÇENEK FEDERASYONDUR”

Kıbrıs sorunu çözümünde tek gerçek seçeneğin federasyon olduğunu savunan Ersoy, diğer tüm seçeneklerin hayal satma olduğunu ileri sürdü.

İki devletli çözüm önerisinden de bahseden Ersoy, bu seçeneğin 1983 yılında ilan edildiğini, yeni bir anlayış olmadığını, KKTC’nin tanıtılacağının söylenmesine rağmen hiçbir şey yapılmadığını ileri sürdü.

Ersoy, “İki devletli çözümün tek işe yarayacağı noktanın, Türkiye Cumhuriyeti egemenlerinin Kıbrıs’ın kuzeyinde elde ettiği hegemonyayı güçlendirmelerinden başka bir şey olmadığını” iddia etti.

Maraş konusunda da açıklama yapan Umut Ersoy, bu konuya genel olarak rant perspektifinden bakıldığını ileri sürerek, Maraş’ın insani, sosyolojik, ekonomik, ekolojik ve politik boyutunun olduğunu söyledi.

Bir gazetenin taşlanma ve Meclis’in damına çıkılıp bayrak açılması olaylarına da değinen Ersoy, egemenliği ağzından düşürmeyen partilerin bunlara seyirci kaldığını savundu.

Ersoy, “Kıbrıslı Türk halkı diye bir halk vardır ve müdahaleler nereden gelirse gelsin Bağımsızlık Yolu olarak karşı duracağız” dedi.