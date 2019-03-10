Ertan Birinci'den duygulandıran paylaşım

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybeden eski Başbakan İrsen Küçük'ü anlattı.

Birinci şunları yazdı:

"Bu Sabah İrsen Küçük abimizi kaybettiğimizi öğrendim...çocuk yaştan tanıdığım değerli bir insandı irsen bey...acıların en büyüğü evlat acısını yaşamış bir lider bir başbakandı....o görevde iken de kendi imzasını sahteleyip taklid edenleri bile affettiğini biliyoruz hepimiz ...Anılarımız mahalleden başbakanlık görevine kadar çoktur ....

Kıbrıs Türk medyasına özellikle uydu yayıncılığında tv lerinize çok önemli dokunuşu katkısı olmuştur.....Allah ondan bin kere razı olsun diyorum..