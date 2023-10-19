Ertan Birinci’den Özcanhan için yürek burkan paylaşım..

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, gazetecilik mesleğinde kendisine abilik yapan, çok sevdiği duayen gazeteci Özcan Özcanhan’ın vefatının ardından üzüntüsünü yazıya döktü..
Birinci’nin sosyal medyadaki paylaşamı yürek burktu..
Kalbi o kadar temiz ki .. Allah gönlüne göre verdi..
Ne çekti, ne de çektirdi…. Belgeseli kitabı yapılası bir adam … Özcan Özcanhan… Gazetecilik mesleğinde spor yazarlığında üstümde çok emeği var.. Ölene kadar düne kadar hep yazdı hep yazdı … yazarak elinde kalemi bu dünyadan göçtü… Yarın saat 11:00’da KTSYD lokalinden onu alkışlarla uğurlayacağız …. Mekanın cennet olsun büyük usta …..