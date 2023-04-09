Ertan Birinci’ye anlamlı ödül…

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve Birinci Sanat Direktörü Ertan Birinci’ye anlamlı bir ödül geldi.

15 Nisan Dünya Sanat Günü nedeniyle İstanbul Kadıköy’de düzenlenecek “Sanata Evet” etkinliği kapsamında Ertan Birinci, Sanata Evet Onur Ödülü alacak.

15 Nisan Cumartesi Saat 14.00’de Kadıköy, Kilercibaşı Köşkünde düzenlenecek etkinlik Türkiye’li ünlü oyuncu Gülsen Tuncer ve Türkiye’li ünlü yayıncı Vedat Akdamar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Açılış konuşmalarını Uluslararası Lions 118 Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Doğan Yeşin ve ünlü oyuncu Tamer Levent’in yapacağı etkinlikte Birsen Tatar Kılıç da şiirleri ile yer alacak.

Etkinlikte, Prof.Dr. M. Zahit Büyişleyen şiir, Engin Çağlar sinema, Ayşe Kulin edebiyat, Prof.Dr. Zeliha Berksoy sinema, Erdener Koyutürk tango-müzik, Prof.Dr. Ayşegül İzer grafik sanatı, Paolo Villa kilasik müzik, Öğr. Görevlisi Ufuk Duygun fotoğraf ve Pelin İnal Cam sanatçısı kategorilerinde ödül alacak.

Ertan Birinci’nin de layık görüldüğü Sanata Evet Onur Ödülünü alacak diğer isimler ise Doç.Dr. Yavuz Dizdar, Demet Taner, Neşe Doster ve Çağdaş Drama Derneği olarak açıklandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertan Birinci, bu kadar seçkin isimlerle birlikte böylesi bir günde, böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmesinin kendisi için büyük bir mutluluk ve onur olduğunu dile getirerek teşekkür etti.