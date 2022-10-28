Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Anavatanımızın güçlü siyaseti ve iradesi, Doğu Akdeniz’de ve yaşadığımız topraklardaki meşru hak ve çıkarlarımızın en büyük teminatıdır” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın gurur, sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz.

Tarih sahnesinden silinerek yok edilmek istenen Tük milleti, ağır bedeller ödeyerek, nice kahramanlıklara dolu istiklal mücadelesinin sonunda, istiklâl ve istikbalinin sembolü olan Cumhuriyetini kurmuştur. Gözü, gönlü her zaman Anadolu’da olan Kıbrıs Türkleri de mazlum milletlere ilham veren Kurtuluş Savaşı’na fiilen katılarak Türk milletinin istikbal mücadelesine destek vermiştir. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk günden benimseyerek gönüllü olarak uygulamıştır.

Kısa süre sonra 39’uncu yıl dönümünü kutlayacağımız devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile daha güçlü hale getirme azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yapmaları bizler için yeni bir dönemin başlangıcıdır; bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda, barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir. Anavatanımızın güçlü siyaseti ve iradesi, Doğu Akdeniz’de ve yaşadığımız topraklardaki meşru hak ve çıkarlarımızın en büyük teminatıdır.

Başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anarken, şehitlerimize minnet, gazilerimize şükran duygularımı sunuyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü yürekten kutluyorum.”