Ertuğruloğlu, Anıtkabir'de

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Esenboğa Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Bakan Ertuğruloğlu, bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Ertuğruloğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Yüce Atatürk,

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi veren bütün milletlere örnek olmuş, büyük bir kurtuluş mücadelesinin dahi komutanı, Yüce Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık destanını yazan, Türk ulusunu esaretten kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ulu önderimiz.

Anavatan Türkiye’nin desteği ile kendi özgürlük ve varoluş mücadelesini vermiş, bağımsızlık destanını yazmış Kıbrıs Türk Halkı; sizin ilke ve devrimlerinizin ışığında kendi Devleti’ni kurmuştur. Kıbrıs Türkü’nün onurlu ve insanca yaşama hakkı için vermiş olduğu kutsal mücadele bugün farklı cephelerde yine devam etmektedir. Geçmişte şanlı mücadelemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi huzurunuzda bir kez daha minnet ve rahmetle anarken aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

Bugün huzurunuzda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak, yeni nesillere bizlerin yaşadığı karanlık günleri yaşatmayacak adımlar atmayı, halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmayı, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmeyi, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkıp savunmayı görev bildiğimi onur ve gururla ifade ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, sizin ilke ve devrimlerinizin aydınlattığı özgürlük yolunda yürüme azim ve kararlılığı içindeki Kıbrıs Türk halkı ve şahsım adına, size en derin saygılarımı arz ederim.”