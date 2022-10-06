Ertuğruloğlu: “Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin KKTC otoritelerinin iznini alması gerek”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurgulayarak, bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritelerinin iznini alması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını herhangi bir şekilde dünyaya kapatma diye bir hevesleri olmadığını belirten Ertuğruloğlu, tam tersine dünya ile hak ettikleri statüde temasa girmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

BRT’ye konuk olan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne yönelik yapmış olduğu açıklamaları detaylandırdı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Misafirlik bitti ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “Sanki yeni bir konuymuş gibi gündeme taşınmasını gerçekten yadırgıyorum” dedi.

Ertuğruloğlu şöyle devam etti:

“Biz BM Barış Gücü’nün bu adada yıllardır görev yapmasına misafir statüsü vererek, rıza gösterdik. Bu konuda aylar öncesinden hazırlığımız olduğunu biliyorlardı… Ben aylar öncesinde böyle bu taleple karşılarına geleceğimizi söyledim. Sıcak bakmaları durumunda üstünde çalışılabileceğini, sıcak bakılmaması halinde ise masaya yatırılacağını söyledim. BM Barış Gücü, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği onay ile topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir.

Biz efelik taslamıyoruz, yabancı güçlerin bizim tarafımızdan izin verilmesi halinde görev yapabileceklerini söylüyoruz. BM Barış Gücü bu adada görev yapacaksa yapsın, biz Rum tarafında veya ara bölgede görev yapmasına karşı değiliz ama Türk tarafında yapacaksa bizden izin alacak.”

-İki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz

Bazı çevrelerin konuyu farklı noktalara çekmesinin iyi niyetli olmadığına vurgu yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bu konuda bizim özür dileyecek bir pozisyonumuz yoktur. İki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının egemen Devleti olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bu topraklarda görev yapacak olan yabancı güçlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti otoritelerinin iznini almadan görev yapamayacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını herhangi bir şekilde dünyaya kapatma diye bir hevesleri olmadığını belirten Ertuğruloğlu, tam tersine dünya ile hak ettikleri şekilde hak ettikleri statüde temasa girmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.