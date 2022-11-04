Ertuğruloğlu: "Deniz üssünün gerektiğini düşünüyorum"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Kıbrıs’ta silahlanma girişimlerini “oturup seyretmeyeceklerini” ve GKRY’nin atacağı adımlara göre gerekli tedbirlerin alınacağını söyleyerek, deniz üssü kurulmasının da bu tedbirlerden birisi olabileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz bölgesinde hidrokarbon kaynakları ile yaşanan gelişmeler, ABD’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkileri gibi bazı konularda Alman haber kanalı Deutsche Welle (DW) Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

-“Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını gasp etmeye yönelik hareketlerin hiçbirine izin verilmeyecektir”

“Akdeniz'de suların yeniden ısındığını ve Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin tırmandığını ve diğer yandan ABD'nin Yunanistan ve Rumlara artan desteğinden Türk tarafının şikayetçi olduğunun” ifade edilmesi ve “bölgede giderek artan tansiyonu nasıl değerlendirdiğinin” sorulması üzerine Ertuğruloğlu, şunları söyledi:

“Doğu Akdeniz'de tansiyonun biraz yükselmekte olduğu tabii ki gözle görülebilir bir gelişme. Ama şaşırtıcı değil. Özellikle ABD'nin ama sadece Amerika'nın değil, Batı dünyasının gerek Yunanistan gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olsun, bu tarafı şımartan, cesaretlendiren politikaları bu gerilimin başlıca nedenleri bana göre. Başından beri söylüyoruz; Kıbrıs Türkü'nü ve Anavatan Türkiye'yi yok sayan, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin çıkarlarını gasp etmeye yönelik hareketlerin hiçbirine izin verilmeyecektir. Bu doğrultuda da gerekenler yapılmaktadır.”

“Son gelişmeler, yeni bir şey değil aslında, eski bir realitenin hâlâ geçerli olduğunu gösteren bir durum” diyen Ertuğruloğlu, “O da nedir; Batı dünyasının eğitim sisteminin temelinde eski Yunan mitolojisinin belirleyici şekilde kullanılmış olması, eski Yunan'ın Batı demokrasisinin beşiği olarak değerlendirilmesi ve buna karşılık bizlerin Viyana kapılarına kadar fethederek gelip Avrupa'yı tehdit eden adeta ‘barbarlar’ diye nitelendiriliyor olmamız. Sorunların temelinde bana göre bu bakış açısı var” şeklinde konuştu.

- “Kıbrıs sorununu yaratan BM Güvenlik Konseyi'dir, yani beş ülkedir”

Bakanı Ertuğruloğlu, ABD’nin Kıbrıs politikasına ilişkin ise şunları söyledi:

“‘Eskiden ABD daha dengeli bir politika yürütüyordu’ deniliyor. Ama ben o zaman da çok dengeli olduğunu düşünmüyorum. Amerika'daki Yunan lobisinin ne kadar etkili olduğu herkesçe bilinen bir şey. O etkili Yunan lobisine karşılık Pentagon'un da dengeleyici girişimlerde bulunduğu da bir realite. Ama her zaman için sadece ABD’de değil tüm Batı dünyasında Yunanlılar bizden daha avantajlı bir konumda görülmüştür. Bize uygulanan ambargolar, insanlık dışı izolasyon tedbirleri kimseyi rahatsız etmiyor. Kıbrıs sorununu yaratan BM Güvenlik Konseyi'dir, yani beş ülkedir. Kıbrıs Türkleri hep dezavantajlı bırakılmıştır ve bize sahip çıkan sadece ana vatanımız olmuştur.”

“Ana vatanımız sayesinde hâlâ Kıbrıs Adası'nda varız ve var olmaya devam edeceğiz. Ne Ada üzerindeki ne Doğu Akdeniz'deki hak, çıkar ve güvenliğimizi asla Rumların insafına terk etmeyeceğiz” diyen Ertuğruloğlu, “Rum tarafında silahlanma varmış, Rumlarda ve Yunanistan'da askeri yığınak varmış… Bunları oturup seyredecek değiliz. Gereken tedbirler alınmaktadır zaten.” dedi.