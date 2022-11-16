Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamayı kınadı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamayı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının Rum Dışişleri Bakanlığı’nın düşündüğünün aksine, bir “azınlık” olmadığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanarak kendi devletlerini kurmayı başaran onurlu bir halk olduğunu vurguladı.

Başta Rum Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC’nin varlığına ve kuruluşunun ilelebet kutlanacak olmasına bir an önce alışması gerektiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkını izolasyonlar altında yaşamaya mahkum etmeyi, hak ve çıkarlarını ihlal etmeyi amaç edinmiş, bu amaçla her türlü yola ve dezenformasyona başvuran bir Rum kurumunun, KKTC’nin yıldönümü kutlamalarından ve yeni politikamızın zemin bulmasından rahatsız olması şaşırtıcı değildir.

KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte, Rum tarafının aksine, yapay çözüm formüllerinden uzak, iki Devlet olgusuna dayanan ilerici bir politika belirlemiştir. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Devlet olma kriterlerinin tümünü karşılayan KKTC’nin tanınması için, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içerisinde, gereken adımları atacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve BM arasındaki mevcut ve gelecekteki ilişkiler Rum Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bir mesele değildir.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün KKTC’deki mevcudiyeti ve faaliyetleri konusunda KKTC ve BM arasında yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu konudaki haklı tutumumuz değişmeyecek ve tüm seçenekler zamanlıca değerlendirilecektir.

Ayrıca, çok iyi bilindiği üzere, kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve kapalı Maraş’ı ilgilendiren konularda karar merci de KKTC Hükümeti ve ilgili kurumlarıdır.”