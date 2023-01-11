Ertuğruloğlu: “Kıbrıs konusunda doğru politika yürütülüyor”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda egemen eşit devlet varlığı temelinde doğru bir politika yürütüldüğünü, Rumlarla yeni bir ortaklığın söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye - Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, heyet üyelerine, Kıbrıs konusundaki gelişmelerin dünü ve bugünü hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum bağnazlığı nedeniyle 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs görüşmelerin de sonuçsuz kalmasından sonra, Kıbrıs konusunda yeni bir yola girildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Dolayısıyla artık federasyon görüşmesi diye bir süreç yoktur, olmayacaktır. Eğer bir müzakere süreci gündeme gelecekse bunun için önce Ada’da iki egemen eşit devletin varlığı kabul edilecek ve masaya iki egemen devlet olarak oturulacaksa oturulacak” dedi.

“Rumlarla yeni bir ortaklık söz konusu değil”

Kıbrıs sorununu “işgal ve istila” iddiası temeline oturtan Rumlarla yeni bir ortaklığın söz konusu olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Onlar devlet, biz ise o devletin toplumu muamelesi gördüğümüz sürece, benim iddiam odur ki, asla ve asla Rumlarla yeni bir ortaklık söz konusu olmayacaktır. İki ayrı devlet yan yana, komşu devletler olarak belki iyi komşuluk ilişkileriyle geleceği şekillendireceğiz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 2017’den sonra ilk kez, devletin tanınması politikasının gündeme geldiğine değinerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda kendi adı ve bayrağı ile gözlemci üye yapılmasının, tanınmaya giden sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

“AB, Kıbrıs konusunda aldığı kararlardan dolayı utanmalı, Kıbrıs Türklerinden özür dilemeli”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Bizim gücümüz, Anavatanımızın gücü kadardır. Bizim için, Türkiye başka Kıbrıs Türkü başka diye bir dünya yoktur. Böyle bir şey olamaz. Bu coğrafyada Türk ulusunun mensuplarıyız. Kıbrıs Türkü, Anavatansız bir yere gidemeyeceğini, gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bunun bir örneği de Avrupa Birliği’dir. Türkiye’nin içinde olmadığı AB’ye, bizi davet etseler bile, ki devlet olarak etmeyecekler, girmeyeceğiz. Türkiye yoksa bizim orada işimiz, yerimiz yoktur.”

Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda aldığı kararlardan dolayı utanması ve Kıbrıs Türklerinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.