Ertuğruloğlu bakanlığının sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kıbrıs’ta da görev yapan emekli Korgeneral Ali Yalçın’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim.
Hizmetlerini unutmayacağımız değerli komutanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı”
Ertuğruloğlu Kıbrıs'ta görev yapan emekli Korgeneral Yalçın'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
Ertuğruloğlu bakanlığının sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, “Güvenlik Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak Kıbrıs’ta da görev yapan emekli Korgeneral Ali Yalçın’ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim.
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