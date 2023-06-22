Ertuğruloğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, kabulde yaptığı açıklamada, TMT’nin, Rum terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği ile Ada üzerindeki haklarını korumak için kurulduğunu ve bu yönde mücadele verdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının devletleşme sürecinde ve bugünlere gelinmesinde TMT’nin verdiği özgürlük mücadelesinin önemli yeri olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bugün hayatta olmayan TMT mensuplarına Allah’tan rahmet, hayatta olan TMT üyelerine de sağlıklı ömürler diledi.

Görüşmede, güncel konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişi de yapıldı.