Ertuğruloğlu: "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesini coşku ve gururla selamlıyorum”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “KKTC’nin ilanının 39. Yıldönümüne dört gün kala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin günden güne yükselen bir güç olan Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesini coşku ve gururla selamlıyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı ve bugünün KKTC için tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine giden sürecinin başarıya ulaşmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişlerine şükranlarını sunan Ertuğruloğlu, Bakanlık personelini de bu başarının kazanılmasında verdikleri emek ve gösterdikleri çabadan ötürü kutladı.

Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizin, ilk kez, anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla uluslararası bir teşkilata üye olması ise bu tarihi güne özel bir anlam katmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğimizin başarıyla sonuçlanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusundaki iki Devlet esasına dayanan yeni vizyonun doğru, gerçekçi ve bölgesel ve küresel konjonktür ile uyumlu olduğunu teyit etmektedir.

Ortak tarih, kültür ve kimliği olan, ayrıca Türk dilini konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine gösterdikleri dayanışma için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın temel amaçlarının ileriye götürülmesi ve ortak çıkarlarımızın muvaffakatı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm olanaklarıyla katkı koyacak ve aramızdaki iş birliği ve gönül birliğini her daim güçlendirmek için yorulmadan çalışacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yolunda kazanılan bu başarının Türk Ulusuna hayırlı olmasını dilerim”