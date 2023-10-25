Ertuğruloğlu, konuk askeri ataşeleri kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2023 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na gözlemci olarak katılan, Azerbaycan, Cibuti, Filipinler, Kosova, Katar, Libya ve Pakistan’dan askeri personeli, Dışişleri Bakanlığı’nda kabul ederek görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, konuk askeri heyete, Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmeler ve Türk tarafının Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlet ve iki halkın varlığına ve uluslararası statüsünün kabulüne dayanan vizyonuyla ilgili bilgi verdi.