Ertuğruloğlu Limasol'daki cami saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Limasol'da bir camiye yönelik saldırıyı kınadı. Ertuğruloğlu açıklamasında "Güney Kıbrıs’ta Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne dün gece molotof kokteyli ile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu açıklamasına şöyle devam etti:

"Rum yönetimi, Türk-İslam düşmanlığının göstergesi olan bu tür saldırılara karşı, geçmişte sayısız örneklerinde de yaşandığı gibi, gerekli önlemi almamakta, bu tür saldırılara karşı yeterli soruşturmayı yapmamakta ve suçluları hukuk önüne çıkarıp cezalandırmamaktadır.

Rum yönetiminden, benzer alçak eylemlerin tekrarlanmaması için önlem almasını ve saldırganları bir an önce yakalayarak, hukuk önünde hesap sormasını bekliyoruz."