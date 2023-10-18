Ertuğruloğlu'ndan İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına kınama

Ertuğruloğlu'ndan İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı.

Yazılı açıklama yapan  Ertuğruloğlu şunları kaydetti:

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"İsrail’in, sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekleyerek Gazze’de bir hastaneyi hedef alması sonucu yaşanan trajik can kayıpları,
İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Sivillere yönelik saldırıyı
şiddetle lanetliyorum.

Barbarca saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı Filistin halkına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Yaşanan vahşetin son bulması ve bölgeye kalıcı barış gelmesi için başta BM olmak üzere, uluslararası camiayı etkin bir şekilde harekete geçmeye davet ediyoruz."

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