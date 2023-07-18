Ertuğruloğlu SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için gösteri uçuşu yapmak üzere KKTC’ye gelen SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti.Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, SOLOTÜRK pilotları, Dışişleri Bakanlığı’na gelişinde, izci lideri Serhat Bayar’ın öğrencileri olan, ellerinde KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları bulunan bir grup çocuk tarafından karşılandı.

Pilotlara sürpriz karşılamada kız çocuklarından birisi, Mustafa Kayabek’in yazdığı “Benim İki Bayrağım Var” şiirini okudu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve SOLOTÜRK pilotları çocuklarla sohbet etti. Gösteri Pilotu Emre Mert, çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, “Sizler için geldik” dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve pilotlar, çocuklarla toplu fotoğraf da çektirdi.