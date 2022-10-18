Ertuğruloğlu: Taksim sahası Çetinkaya’nın kullanımına verildi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Taksim sahasının BM yetkilileriyle uzun süren temaslar neticesinde yeniden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Gene Sekreteri’nin Kıbrıs Temsilcisi Colin Stewart’ın iyi niyetli yaklaşımına atıfta bulunan Ertuğruloğlu, “Ancak çok küçük noktalarda beklemediğimiz tepkiler nedeniyle süreçler uzuyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuyla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, sözkonusu bölgenin Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün malı olduğunu, sahanın Otomobil Kurumu’nun etkinlikleri nedeniyle Çetinkaya’nın kullanımından çıkarılmasının sonrasında ise eskiye dönüşün çok da kolay bir süreç olmadığını söyledi.

Ertuğruloğlu,”Birleşmiş Milletler heyeti, başta misyon şefi Colin Stewart olmak üzere iyi niyetle bizlerle, Cumhurbaşkanlığıyla temaslar sürdürdü. Sonuçta mutabakat sağlandı ve bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Öncesindeki süreçte yapılması gereken çalışmalar da sözkonusuydu ve onu da yerine getirdik. Her türlü tedbir alınmış, konunun her boyutu değerlendirilmiş Birleşmiş Milletler ile tam bir mutabakat sağlanmıştır” dedi.

Çok küçük noktalarda ise Birleşmiş Milletler’in beklemedik tepkileri nedeniyle süreçlerin uzadığını aktaran Ertuğruloğlu, Taksim Sahası konusunda tek bir noktada sıkıntının sürdüğünü belirtti.

Ertuğruloğlu, “Kale arkasına çekilmesi gereken tel konusu tıkanmıştır. Biz o telin yüksek olmasını talep ediyoruz.. Çünkü maç, antrenman sırasında top karşı tarafa geçebilir. Bize göre telin en az 6 metre olması gerekiyor. Bu konuda henüz tam bir mutabakat sağlanamadı. Tahmin edemediğimiz noktalarda uzun sureli tartışmalar yaşanabiliyor” diye konuştu.