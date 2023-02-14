Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde deprem için açılan taziye defterini imzaladı.

“Sevinçte ve acıda yüreğimiz bir çarpan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketinin derin acısını Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan’la birlikte yaşıyoruz” diyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, taziye defterine şunları yazdı:

“Güçlü ve büyük ülke Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin, geçmiş tecrübelerinde olduğu gibi, birlik beraberlik ve dayanışma ile yaralarını saracağına inancımız tamdır. Kıbrıs Türk halkı olarak, en büyük güvencemiz ve destekçimiz Anavatanımızın yaralarının sarılmasında üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun.”