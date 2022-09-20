Ertuğruloğlu: "Uluslararası toplumu, Erdoğan’ın çağrılarına kulak vermeye davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Tahsin ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşma ile ilgili açıklama yayınladı.

Ertuğruloğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması gerektiğini BM üyesi ülkelerin karşısında ifade etmeleri Kıbrıs Türk Halkını ziyadesiyle memnun etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadeleri, Kıbrıs konusunda bir dönüm noktasında olduğumuza işaret etmektedir. Bu ifadeler, Kıbrıs Adasında huzur içinde yaşayacak iki Devletin varlığının resmen kabul edilmesinin Kıbrıs konusunun tek çözüm şekli olduğunun dünyaya ilanıdır.

Mezalime maruz bırakılan Kıbrıs Türk Halkına yapılan adaletsizliğin bir an önce sonlandırılmasını bekliyoruz.

Uluslararası toplumu, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılarına kulak vermeye davet ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almasının zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum.”