Ertuğruloğlu’ndan Avustralya’nın Victoria Eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Natalie Süleyman’a kutlama

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avustralya’nın Victoria Eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Natalie Süleyman’ı tebrik etti.

Ertuğruloğlu, Natalie Süleyman’ı tebrik ettiği mesajında, “Avustralya’ya yerleşmiş Kıbrıs Türkü bir ailenin kızı olan Natalie Süleyman’ın, Avustralya’nın Victoria eyaleti tarihinde ilk defa, Müslüman ve Türk Milletvekili olarak Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilmesinden ziyadesiyle memnuniyet duydum” dedi.

2014 yılında milletvekili olarak Victoria Meclisi’ne seçilmesinin ardından Süleyman’ın şimdi de Victoria Meclis Başkan Yardımcılığı’na layık görülmesinin, başta kadınlar olmak üzere Kıbrıs Türk halkını gururlandırdığını kaydeden Ertuğruloğlu, Süleyman’ı yürekten tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.