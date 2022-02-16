Ertuğruloğlu’ndan Çavuşoğlu için geçmiş olsun mesajı

Ertuğruloğlu’ndan Çavuşoğlu için geçmiş olsun mesajı
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu koronavirüs testi pozitif çıkan mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na geçmiş olsun mesajı iletti.

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