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Ertuğruloğlu’ndan Çavuşoğlu için geçmiş olsun mesajı
Kıbrıs
16 Şubat 2022 Çarşamba 18:59
Kıbrıs Genç Tv
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu koronavirüs testi pozitif çıkan mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na geçmiş olsun mesajı iletti.
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