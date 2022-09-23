Ertuğruloğlu’ndan Newyork’ta temaslar

New York temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile BM Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Üçüncü Sekreter Seval Gökeri'nin hazır bulunduğu görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu EİT ile ülkemizin ilişkileri ele alındı ve önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen faaliyetler ve işbirliği konuları değerlendirildi. Bu vesileyle Bakan Ertuğruloğlu, muhatabını Kıbrıs konusunda detaylı şekilde bilgilendirerek özellikle son dönemde ortaya konulanyeni pozisyonu anlattı.