Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalım"

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan adamızda yaşanan koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan; "OHAL gelmeden biz OHAL 'deymiş gibi yaşayalım,polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalım" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşımı;

Arkadaşlar o hal gelmeden biz o hal gibi yasayalım.Polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalim.bahceyi temizleyelim ailemizle vakit geçirelim.piknige gidersek topluca bir yerlerde bulunursak ve bu virüsün yayılmasına yardımcı olursak,Hastahanelerde yeterli solunum cihazı yok yasamak için tercih yaptıracaklar.

Ya bir genç yada bir torpilli annenizden babanızdan solunum cihazını alacak.Bunlar şimdi hikaye gibi geliyor ama durum bu.Yetkililere yardımcı olun .Bu bld ekibi olur polis olur sivil savunma ekibi olur.ikazlara uyun.Bizde biraz kıbrıslı rahatlığı var.Biz biraz rahat yasayan bir toplumuz. Insallah bunun bedelini ağır ödemeyiz.1 ay da kimseye bir şey olmaz.Sert tek-bir alınmadan durumun farkına varalım ve bu günleri arar duruma düşmeyelim