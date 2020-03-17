banner22

Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalım"

Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalım"
banner32

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan  adamızda yaşanan koronavirüs salgınına ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan; "OHAL gelmeden biz OHAL 'deymiş gibi yaşayalım,polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalım" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşımı;

Arkadaşlar o hal gelmeden biz o hal gibi yasayalım.Polis asker bizi eve tıkmadan biz evimizde kalalim.bahceyi temizleyelim ailemizle vakit geçirelim.piknige gidersek topluca bir yerlerde bulunursak ve bu virüsün yayılmasına yardımcı olursak,Hastahanelerde yeterli solunum cihazı yok yasamak için tercih yaptıracaklar.

Ya bir genç yada bir torpilli annenizden babanızdan solunum cihazını alacak.Bunlar şimdi hikaye gibi geliyor ama durum bu.Yetkililere yardımcı olun .Bu bld ekibi olur polis olur sivil savunma ekibi olur.ikazlara uyun.Bizde biraz kıbrıslı rahatlığı var.Biz biraz rahat yasayan bir toplumuz. Insallah bunun bedelini ağır ödemeyiz.1 ay da kimseye bir şey olmaz.Sert tek-bir alınmadan durumun farkına varalım ve bu günleri arar duruma düşmeyelim

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de aşı geliştirmek için Ar-Ge toplantısı...
Türkiye'de aşı geliştirmek için Ar-Ge toplantısı...
  1. Türkiye

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿