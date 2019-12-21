banner22

Esentepe'de iş kazası

Esentepe'de iş kazası
banner30

Esentepe’de yapımı devam eden Sercem Villaları’nda çalışan Mehmet Bilir (E-30), elektrikli ahşap kesme makinesi ile kesme yaptığı sırada makinenin kontrolünden çıkması neticesinde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde yaşanan olayda, parmakları ve avuç içi kesilen Bilir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde gözetim altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Bakanlık, iddialara yanıt verdi
Bakanlık, iddialara yanıt verdi
  1. Kıbrıs

banner24

banner25

﻿