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Esentepe'de uyuşturucu ele geçirildi

Esentepe'de uyuşturucu ele geçirildi
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Esentepe'de bugün 15.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.A. (E-25) ve A.W’nin (E-25) tasarruflarında, toplam 105 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ecstasy türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 163 adet hap bulunarak, emare olarak alındı. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

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