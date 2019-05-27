Esentepe yasa boğuldu

Esentepe’nin sevilen isimlerinden Mehmet Özügüney, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Baf Sevdalısı Aynikola’lı olan Mehmet Raşit Özügüney’ün ölümü herkesi derinden etkiledi.

Geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayata veda eden Özgüven’in ölümü Esentepe’de büyük üzüntüyle karşılandı.

Esentepe Belediye Başkanı, Cemal Erdoğan’da vefatının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

Erdoğan, “Çok değerli bir dost bir abi bir sırdaş bir yoldaş cennete yerleşti melekler yoldaşın olsun koca adam” ifadelerini kullandı.