Esentepe'ye 20 kg yağış

Esentepe'ye 20 kg yağış

Ülkede dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağış, metrekareye 20 kg. yağmurun düştüğü Esentepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Esentepe’ye 20kg, Boğaz’a 16 kg, Kalkanlı, Tatlısu, Selvilitepe ve Zaferburnu’na 6 kg, Girne’ye 5 kg, Zümrütköy ve Alevkaya’ya 4 kg, Mehmetçik’e 3 Kg, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy, Türkeli, Çayönü, Dipkarpaz ve Alayköy’e 2 kg yağış düştü.

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