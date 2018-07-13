ESENTEPE’DE BAŞKASINA AİT TARLALARI SATARAK 165 BİN TL TEMİN EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Esentepe’de başkalarına ait iki tarlayı iki farklı kişiye satarak 165 bin TL temin eden 38 yaşındaki M.E. (E) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, sahtekarlıkla para temini,geçtiğimiz yıl haziran ve temmuz aylarında oldu.

GAZİMAĞUSA’DA 3 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün F.D.’nin(E-33) evine yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 45 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis, F.D. ile birlikte meseleyle ilgisi olduğuna inandığı E.D. (K-32) ve S.K.’yi(K-58) de tutukladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALDI

Gazimağusa’da, Asafİnsan’a ait araç Şht Hüseyin Durmuş Sokak’ta park halindeyken alev aldı. Dün akşamüzeri, muhtemelen elektrik aksamındaki arıza nedeniyle meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın araçta maddi hasara neden oldu.