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Eşinin ardından İsa Eker de hayatını kaybetti

Eşinin ardından İsa Eker de hayatını kaybetti

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu’nde bir süre tedavi gördükten sonra Türkiye’ye ambulans uçak ile sevk edilen İsa Eker hayatını kaybetti.

Akciğer hastalığına bağlı akciğer yetmezliği nedeniyle 24 Temmuz’dan bu yana Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Göğüs Servisi’nde tedavi gören ve TC Elçiliği tarafından tüm masrafları üstlenilerek 8 Ağustos’ta Türkiye’ye sevk edilen İsa Eker 14 Ağustos günü hayatını kaybetti.

İsa Eker’in eşi Hülya Eker ise 8 Ağustos’ta eşinin ‘sevk’ işlemlerini yaptırmak için TC Elçiliği’nde aniden fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Eker çiftinin, 11, 13 ve 18 yaşlarında 3 çocuğu vardı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 13:16
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