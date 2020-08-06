Eşinin göğüs kemiğini kırdı

Balıkesir’de 41 yaşındaki bir adam, tartıştığı 54 yaşındaki eşini darp edip, göğüs kemiğini kırdı.

Polisin açıklamasına göre, K.P.(E-41) önceki gün, aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.’yi (K-54) ciddi şekilde darp etti.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

İŞYERİNDEN 1800 TL ÇALDI

Gönyeli’de faaliyet gösteren Sülem Sistem Elektrik Ltd. isimli iş yerinde çalışmakta olan D.K.’nin (E-23), yetkisi olmadığı halde makbuz üzerinde iş yeri sorumlusunun imzasını sahteledikten sonra 1800 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polis, şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ARANAN ŞAHIŞ TUTUKLANDI

Öte yandan, Lefkoşa’da Cenk Bölüm’ün (E-27), M.K.V.(E-18) ve kimliği meçhul şahıs tarafından darp edilerek ağır yaralanması olayıyla ilgili ileri soruşturmada, aranan şahsın S.E.(E-20) olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahısın tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

UCUZ’UN ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan yaşamın yitiren Hayriye Ucuz’a (K-81) yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu açıklandı.