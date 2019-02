Eski Başbakan, Meclis Başkanı ve Bakanlardan Hakkı Atun bugün Arter'i ziyaret etti

Eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Hakkı Atun, bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Hakkı Atun, Başkan İsmail Arter’e yayımladığı 2 anı kitabını takdim etti.

Hakkı Atun, yayımladığı 2. kitabının 1976 ile 1990 yılları arasını kapsadığını ve devletin nasıl kurulduğunu anlattığını ifade ederek, 3. kitabının da basılmak üzere olduğunu ve 1990-2018 arasını kapsayacağını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Kıbrıs Türk siyasi hayatında uzun yıllar görev yapan Hakkı Atun’un belediyeyi ziyaretinden mutlu olduğunu, Gazimağusa’yı farklı nedenlerle ziyaret eden Atun’la her zaman teması olduğunu ifade etti.

Belediye başkanlığına aday olacağında görüştüğü Hakkı Atun’un deneyimlerinin kendisine ışık tuttuğunu ifade eden Başkan Arter, “Yapabileceklerimizi ta başından konuşmuştuk. Sizinle her fırsatta sohbet ettiğimde tecrübelerinizden yararlandım. Allah sizlere ailenizle beraber sağlık ve afiyet versin. Ülke insanı hizmetlerinizden dolayı sizi kolay kolay unutmaz. Her zaman kulağınızın çınlaması lazım. Her zaman bunları konuşuyoruz. Ziyaretiniz bizi onurlandırdı” dedi.

Arter, Hakkı Atun’un kitabının çok ilgisini çektiğini, Hakkı Atun’un ülke siyasi hayatında yaptığı görevlerin yanında develin nasıl kurulduğu ve bugünlere geldiğinin öğrenilmesi açısından çok verimli ve önemli olduğunu dile getirerek, insanların ülkenin hangi badirelerden geçtiğini öğrenmesi için kitabı alıp okumasını tavsiye etti.