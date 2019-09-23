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Eski BRTK Müdüründen tepki

Eski BRTK Müdüründen tepki
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Bayrak radyo Televizyon Kurumu eski Müdürü Aysu Basri Akter, kendi döneminde hizmete koyduğu BRT Spor kanalının kapatıldığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Akter, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu kararı siyasi kompleksten öte, yeni nesil yayıncılığı anlamaktan uzak ve bu ülkede sınırlarını zorlayan, spor camiasında herşeye rağmen ayakta kalma mücadelesi verenlerle, aynı anda 3 farklı kanaldan 3 farklı canlı yayını başarıyla yürütebilen bir ekibin emeklerine de saygısızlık olarak yorumluyorum. Yazık!"

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