Eski BRTK Müdüründen tepki

Bayrak radyo Televizyon Kurumu eski Müdürü Aysu Basri Akter, kendi döneminde hizmete koyduğu BRT Spor kanalının kapatıldığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Akter, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Bu kararı siyasi kompleksten öte, yeni nesil yayıncılığı anlamaktan uzak ve bu ülkede sınırlarını zorlayan, spor camiasında herşeye rağmen ayakta kalma mücadelesi verenlerle, aynı anda 3 farklı kanaldan 3 farklı canlı yayını başarıyla yürütebilen bir ekibin emeklerine de saygısızlık olarak yorumluyorum. Yazık!"