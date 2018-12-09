Eski Büyükelçi'den ilginç tepki

Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'dan sosya medyada ilginç bir tepki geldi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Fikri Toros, yayınladığı iletiyle "Drift Şampiyonasında favorim Ilgaz Toros'a başarılar dilerim..." diye yazarak şampiyonanın posterini paylaştı.

Bu gönderinin altına yorum yapan eski Büyükelçi Derya Kanbay ise şu ifadeleri kullandı:

"Fikri Bey, Akdeniz'de güzel bir turizm adası olan Kıbrıs'ın en çok huzur, güven, her anlamı ile temizlik ve barışa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, araba yarışı, drift show, motor gösterileri, oto rally gibi huzur bozan, çevreyi kirleten, insanları huzursuz eden ve birkaç yüz kişiden fazla meraklısı da olmayan gereksiz olayların bu güzel adaya yakışmadığını değerlendiriyorum. Üç beş zengin çocuğu keyif alacak diye yapılan bu tür etkinlikleri kesinlikle desteklemiyorum. Tepkim biraz sert oldu biliyorum, ancak bunları ifade etmediğimiz sürece de, bu olumsuzlukların ortadan kalkmadığını görüyoruz. En iyi dilek ve sevgilerimle...

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 12:10