Pamuklu köyünde eski eser tasarrufundan 5 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, A.D.(E-35) dün Pamuklu köyü ağıllar mevkiindeki ormanlık alanda saklı eski eser olduğu düşünülen bazı eşyaları alırken polis tarafından yakalandı. Polis 26 adet muhtelif ebatlarda toprak testi, 3 adet bilezik, 1 adet küçük metal heykel, 1 adet siyah renk üzeri işlemeli taş ve 1 adet büyük metal baş heykeli ele geçirdi.

Bahse konu şahısın yanında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.K(E-32), M.T.(E-44), B.B.(E-46) ve M.K.(E-46) tutuklandı.

KAYITSIZ İLAÇ SATIŞINDAN BİR KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gazimağusa’da, İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne kaydı olmayan 21 adet Vemcaine marka ve 60 adet Maxicaine Fort marka ilaç sattığı gerekçesiyle İ.G.K.(E-32) hakkında yasal işlem başlatıldı.

HİKMET KURAL’IN ÖLÜM NEDENİ BÖBREK VE KALP YETMEZLİĞİ

Gazimağusa’da 16 Kasım’da ani bir rahatsızlık sonucu ikametgahında hayatını kaybeden Hikmet Kural’ın (71) ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucunda “Kronik Böbrek Yetmezliği, Kalp Yetmezliği” olduğu tespit edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Girne-Lefkoşa Anayolu Dikmen kavşağı üzerinde, dün trafik kontrollerinde durdurulan aracın sürücüsü N.W.S.A.(E-21)’nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde yapılan aramada, tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

HIRSIZLIK

Lefkoşa’daki bir özel hastaneden 5 Kasım’da 45 bin TL çalındığı gerekçesiyle isimlerinin baş harfleri Z.A.(K-45) ve R.S.A.(E-44) olan iki kişi tutuklandı. Söz konusu paranın ameliyat masrafı olarak tahsil edildiği ve muhasebe odası içerisinde kilitli çekmecede muhafaza edildiği belirtildi.

SAHTE PCR İBRAZ EDİLDİ… İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Ercan Havalimanından çıkış yapmak için dün sahte PCR testi ibraz ettiği gerekçesiyle R.P.(E-31) ve meseleyle ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen C.E.B.(E-71) tutuklandı.