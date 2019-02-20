Eski kaymakam 2 ay hapse mahkum edildi...Ailesi fenalık geçirdi

21 Haziran 2016 ve 6 Nisan 2017 tarihleri arasında Yüksek Mahkemenin yıkılmasını emrettiği Karpaz Bölgesi’ndeki özel koruma alanında olan bungalovları zamanında yıkmadığı için İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan Eski Milletvekili ve İskele eski Kaymakamı,Kemal Yılmaz, mahkeme tarafından 2 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme öncesi Kemal Yılmaz'a destek vermek amacıyla yaklaşık 300 civarında vatandaş mahkeme bahçesinde toplandı ve sloganlar attı.

Kalabalığın toplandığı esnada zaman zaman gerginlikler de yaşandı.

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Kemal Yılmaz'ın eşi ve babasının fenalık geçirdiği, babası için mahkemeye ambulans geldiği haber verildi.