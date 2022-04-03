Eski Milletvekili Dr. Yüksel Tüccaroğlu hayatını kaybetti

Eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu Kovid-19 tedavisi gördüğü Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

Tüccaroğlu için yarın saat 13.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek. Merhum milletvekili saat 15.00’te Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.



82 yaşında hayatını kaybeden Tüccaroğlu 1976'da yapılan genel seçimlerde Halkçı Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçilmişti.

Tüccaroğlu, 12 Mart’tan beri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 15:02