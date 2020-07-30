Eski müzakerecilerden BMGK tavrında değişiklik olmadığı yorumu

Eski müzakerecilerden Osman Ertuğ ile Ergün Olgun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kıbrıs’a yaklaşımında tavrının değişmediğini, statükonun devamından yana tavır sergilediğini savundu.

Ergün Olgun ile Osman Ertuğ, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün son 6 aylık faaliyetlerine ilişkin rapor ve buna ilişkin BM Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay daha uzatılmasıyla ilgili BMGK kararıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Barış Gücü'nün adadaki faaliyetleriyle ilgili son raporu ve Güvenlik Konseyi'nin aldığı söz konusu kararda 1964'ten beri Kıbrıs konusunda yapmakta olduğu temel bir hatayı tekrarladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik adım atmak yerine statükonun devamından yana tavır koymuştur. Bunu yapmakla, bahse konu raporda "statükonun sürdürülebilir olmadığı" şeklindeki kendi söylemleriyle de çelişkiye düşmüştür” denildi.

Kıbrıs sorununun kökeninde Kıbrıs Rumlarının Birleşmiş Milletlerin 1964’te Kıbrıs Hükümetine atıfta bulunurken sadece Kıbrıslı Rumlardan oluşan yapıyı meşrulaştırmasının ve Kıbrıslı Rumların bundan dolayı eline geçirdiği avantajları bırakmamasının yattığı anlatılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“RUM TARAFI TEŞVİK EDİLMELİDİR”

“Halihazır rapor ve buna ilişkin aldığı kararda BM Güvenlik Konseyi, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ ve ‘Kıbrıs Hükümeti’ne yaptığı atıflarla statükonun temelini oluşturan tutumunu sürdürmekte, bunu yapmakla da karşı tarafa uzlaşı konusunda herhangi bir motivasyon bırakmamaktadır. BM Kıbrıs'ta gerçekten statükoyu değiştirmek istiyorsa, bugüne kadar tüm uzlaşı formüllerini reddetmiş bulunan Kıbrıs Rum tarafını motive etmek adına, sadece askeri konuda değil, başta hidrokarbonlar konusu olmak üzere ekonomi, turizm, ticaret ve günlük hayatın diğer alanlarında da iki taraf arasında karşılıklı diyalog ve ortak mekanizmalar oluşturulması konusunda Rum tarafını teşvik etmelidir. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin gerek bu konuda gerekse rapor ve karardaki diğer konularda yaptığı açıklama ve değerlendirmeleri isabetli buluyor, destekliyoruz”

BM BG'nin görev süresinin 6 ay daha uzatılması kararıyla ilgili ise şöyle denildi:

“Bu süreç içinde ilgili taraf olarak Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmamıştır. Dünyadaki tüm barış gücü operasyonlarında temel bir kural olan "ilgili tarafların rızası"nın bu şekilde gözardı edilmesi kabul edilebilir bir tutum değildir ve buna artık bir son verilmelidir. Ayrıca, BMBG'nin, Rum tarafıyla yaptığı gibi, Kıbrıs Türk tarafıyla da KKTC'deki faaliyetlerini düzenleyen bir statü anlaşması imzalamasının zamanı gelmiştir. Bu, taraflara eşit muamele ve dengeli davranma ilkesinin bir gereğidir.”