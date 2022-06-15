Esnaf ve zanaatkar Lefkoşa'da eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), "pahalılığı, zamları, esnafın, zanaatkarın içinde bulunduğu durumu protesto etmek" yarın Lefkoşa'da eylem yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklamada, "Sanayi bölgesi dülgeri, metalcisi, makinisti, kaportacısı, tornocusu, mobilyacısı, tamircisi, reklamcısı, matbaacısı, tesisatçısı, hurdacısı, elektrikçisi, üreticisi ve sanayicisi olarak yarın saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu ışıklarında toplanıyoruz! Üretimden gelen gücümüzü gösteriyoruz!” denilerek, eyleme katılım çağrısı yapıldı.

Ezilen çalışan, esnaf, zanaatkâr ve üreticinin görmezden gelindiği kaydedilen açıklamada, zamların dur durak bilmediği, borçların birikmesine, iş yerlerinin kapanmasına, işsizliğin çoğalmasına seyirci kalındığını, tüm faturaların vatandaşa ödetildiği savunuldu.

Esnaf ve zanaatkarın işini, mesleğini yapamayacak duruma düşüldüğüne işaret edilerek, "Birileri ezilirken, birilerinin sefa sürmesi nerelerde görüldü? Bu vicdansızlık neden? Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Bu gidişe dur demek bize bağlı! İsyanımız büyüyerek devam edecek" denildi.