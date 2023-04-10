Esnaf ve Zanaatkarlar Odası: “Kamu-İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı derhal geri çekin”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kamu-İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı derhal geri çekilmesini istedi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, “Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişiklik ile toplum enerji üretim hakkından da dışlanıyor. Bu yapılacak değişiklik ile yabancı bir firma tekelleştirilecek, geriye kalanlar tüketecek. Bu yolla ülkenin mali kaynakları yurt dışına kaçırılmış olacak” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Temel ihtiyaç ve temel girdi olan elektriğin apar topar bir özel şirkete devredilmesinin dünyada görülmüş bir örnek olmadığı” kaydedilen açıklamada, “50 bin-100 bin TL’lik işler için ihaleye çıkanların 50 milyon doların üzerindeki rakamlar için ihalesiz inisiyatif talep etmesi bir tek KKTC’de olabilir” denildi.

Su ve enerji gibi konularda yasa değişikliğinin suç olduğu savunulan açıklamada, Karayolları, DPÖ, Su İşleri Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi, Cypfruvex ve TÜK örneklerine işaret edilerek bu kurumların içlerinin boşaltıldığı, can çekiştiği belirtildi.

“Havayollarından sonra havaalanı da devredildi. Limanlar için hesap kitap devam ediyor. Bütün bunlardan sonra şimdi de belli ki sıra KIBTEK’e geldi” denilen açıklamada, “İddia ediyoruz; KIB-TEK’i de diğer kurum ve kuruluşlarımızı da yönetecek kapasitemiz vardır” ifadeleri yer aldı.

KTEZO açıklamasında “Birazcık vicdan kaldıysa kamu-ihale yasasında değişiklik yapmak yerine, yol haritası için ilgili taraflarla masaya otururlar. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı derhal geri çekin... Tartıştığımız; bir toplumun üretim hakkından başka bir şey değildir...” denildi.