"Et fiyatları artışında üretici günah keçisi yapıldı"

Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, son günlerde kamuoyunda sürekli gündeme gelen et fiyatlarındaki artış konusunda üreticinin günah keçisi yapılmasının tamamen bilgisizlikle bağdaştığını vurguladı.

Naimoğluları açıklamasında şunları kaydetti:

"Siyasilerin ve tüketicinin bilmesi gereken hiçbir zaman ve hiçbir ortamda et fiyatlarını ve canlı hayvan fiyatlarını belirleyen üretici olmamıştır. Hayvancımızın elindeki canlı hayvan fiyatını ‘da, marketteki et fiyatını ’da , kasap reyonlarındaki fiyatları ’da belirleyen aracılar ve kasaplar olmuştur. Kasapların kendi aralarındaki RANT kavgası hem tüketiciyi, hem de hayvancıyı mağdur etmektedir. Bizler her yılın Ocak ve Şubat aylarında aynı filmi ve aynı oyunları görmekten usandık. Bu filmi oynayan kasaplar her yıl Şubat ve Mart aylarında sürekli ithal et gelmesi için çığırtkanlık yaparken Mart ayından sonra ise ortadan kaybolmaktadırlar. Eğer bu ülkede yeteri kadar canlı hayvan yoksa ve o ülkenin et ihtiyacı karşılanamıyorsa ithal et gelsin, ama böyle bir durum söz konusu değildir.

Şuanda ülkede bugünde, yarında et ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak canlı hayvan mevcuttur. Esas olan denetim eksikliliğidir. Hem Tarım Bakanlığı, hemde Devletin kurum ve kuruluşları denetim noktasında aciz ve beceriksizdir. Tarım Bakanlığı hem üreticiyi hemde tüketiciyi düşünüyorsa öncelikli olarak hem fiyat, hemde kalite standartlarına uygunluk denetimi yapmalıdır. Bu ülkede isteyen istediği biçimde meydanı boş bulmuş halkı ve üreticiyi mağdur etmeye devam etmektedir. Hükümeti ve Tarım Bakanlığını öncelikli olarak hayvan kayıt sistemine bakarak bu ülkede ne kadar canlı hayvan olduğunu öğrenmelerini ve ona göre karar almalarını talep ederiz. Bilgisizce ve bilmeden araştırmadan karar almak art niyetli bir düşüncedir. Hükümeti ve Kurumları denetim noktasında acilen göreve davet ediyoruz."