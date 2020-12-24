"Etkinlik ve ziyaretler sağlık koşulları sağlanmadığı takdirde TAK tarafında takip edilmeyecek"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), Covid-19 salgını döneminde, bulaş açısından gerekli tedbir ve koşulların sağlanmadığı etkinlik ve ziyaretlerin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) personeli tarafından takip edilmeyeceği uyarısında bulundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, covid-19 bulaş riskini azaltma adına pandemi sürecinde tüm bakanlık ve resmi kurumlardaki kabul ve ziyaretlerin ertelenmesi çağrısında da bulundu.

Son dönemde vaka sayılarındaki artışla birlikte tedbirlerin arttırılması aksi halde vaka sayısının daha da artabileceği uyarılarının yapıldığına işaret eden Bengihan, “Bu gerçekler ortada dururken özellikle Bakanlıklarda ve devletin diğer resmi kurumlarındaki ziyeretler ve kabullerde sosyal mesafe ve diğer tedbir kuralının uygulanmadığı görülmektedir. Bu ziyaretleri ve kabulleri izlemek ve haber yapmakla görevli olan özelde TAK personeli ve diğer basın emekçileri büyük risk altında kalmaktadırlar” dedi.

Çalışanların, dolayısıyle toplumun sağlığını koruma adına pandemi sürecinde tüm bakanlıklar ve resmi kurumlardaki kabullerin ve ziyaretlerin ertelenmesi önerisinde bulunan Bengihan, “Aksi takdirde TAK personelinin bu gibi ziyaret ve kabullerde görev almayacağını bildiririz” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 12:24