Etkinlikler yarın yapılacak açılış kortejiyle başlayacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yarından başlayarak KKTC’de de etkinliklerle kutlanacak.

Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, 19-23 Nisan tarihleri arasında yapılıyor.

Etkinlikler çerçevesinde her ilçe okullarından belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Cumartesi günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma töreni yapılacak.

ETKİNLİKLER YARIN YAPILACAK AÇILIŞ KORTEJİYLE BAŞLAYACAK

Bakanlık tarafından açıklanan etkinlik programı çerçevesinde, yarın saat 8.30’da 19 – 23 Nisan haftası açılış korteji ve töreni düzenlenecek.

Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk büstüne çelenk koyacak, ardından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş yapılacak.

Kortejin Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasının ardından, düzenlenecek açılış töreninde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Meclis Başkanı Zorlu Töre günün anlamına ilişkin konuşma yapacak, öğrenciler şiir ve dans gösterileri düzenleyecek.

MERKEZ LEFKOŞA’DA “ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARI RESİM VE FOTOĞRAF SERGİSİ”

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi” açılışı ise yarın saat 18.00’da yapılacak.

Merkez Lefkoşa (Açık Pazar) Etkinlik ve Kültür Salonu’nda yer alacak sergi 26 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ÇARŞAMBA GÜNÜ “ÇOCUK HAKLARI” GÜNDEMİYLE MECLİS GENEL KURULU TOPLANACAK

Milletvekilleri dağılımına göre her ilçeden milletvekili sayısı kadar toplamda 50 öğrenci (Lefkoşa 16, Gazimağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3, Lefke 2) Cumhuriyet Meclisi’nde, “Çocuk Hakları” gündemiyle çarşamba günü sembolik olarak Meclis Genel Kurulu’nu toplayacak.

Program çerçevesinde, perşembe günü ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint yarışmaları düzenlenecek.

İlköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde yapılacak yarışmalar, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 10’da başlayacak. Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek, İlkokul öğrencileri jimnastik gösterisi gerçekleştirecek.

ÖĞRENCİLER CUMA GÜNÜ DEVLET PROTOKOLÜNÜ ZİYARET EDECEK

Öğrenciler, cuma günü, devlet protokolünü ziyaret edecek. Programa göre öğrenciler 9.00’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, 9.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi, 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, saat 12.00: Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Bakanlar Kurulu’nu ziyaret edecek.

BRT-23 Nisan Özel programı cuma günü saat 11.00’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve KKTC’den 6 öğrencinin katılacağı programa Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan birer öğrenci de çevrim içi olarak programda yer alacak.

LEFKOŞA’DA “23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ” YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerin dönüşümlü katılacakları ve gün boyu sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Şenlikte, Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi gezisi, masal dinletisi, açık havada oyun etkinlikleri yer alacak.

23 NİSAN’DAKİ KUTLAMALAR BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NUN BRT’DE YAPACAĞI AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLAYACAK

23 Nisan’daki kutlamalar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) saat 08.00’de yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devlet töreni saat 10.00’da yapılacak ve anıta çelenk konulacak.

Gün boyunca ise, okul ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.