Etkinlikler, yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle ertelendi

Etkinlikler, yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle ertelendi


 Lefkoşa Folklor Derneği’nin (Folk-Der) gençlik kolu Genç Folk-Der’in, lösemi tedavisi gören Demir Müezzinler’in tedavisine katkı için hafta sonu düzenleyeceği etkinlikler, yasal prosedürün tamamlanamaması nedeniyle ertelendi.

Lefkoşa Taşkınköy’de yarın Metropol Süpermarket’in de bulunduğu caddede lokma satışı; pazar günü ise dernek lokalinde tavla turnuvası düzenleyeceğini duyuran Genç Folk-Der, Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan gerekli izin prosedürlerinin tamamlanamaması yüzünden etkinliklerini ertelediğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamada, yeni etkinlik tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

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