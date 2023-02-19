Etkinliklerin bütçesinin depremzedelere bağışlanması kararı alındı

İskele Belediyesi, bu yıl Mart ayında yapmayı planladığı Kültür&Sanat Günleri ile Tiyatro Günlerini iptal etme kararı aldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi Meclisi’nin 8 Şubat’taki toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda iptal edilen Kültür&Sanat Günleri için ayrılan bütçenin tamamının Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan yardım kampanyasına bağışlanma kararı alındı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında 8 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen Meclis toplantısında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş ili merkezli ve 10 ilde ciddi yıkımların yaşandığı depremden dolayı hayatını kaybeden insanlarımıza duyulan saygıdan dolayı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek ‘Kültür Sanat Günleri’nin iptal edilmesine ve harcanacak bütçenin tümünün depremzedeler için harcanmasına oybirliği ile karar verilmiştir’ denildi.

2 meclis üyesinin mazeretli olarak katılamadığı Meclis toplantısında oy birliği ile iptal edilen Kültür&Sanat Günleri’nin 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilmesine de karar verildi.

-Tiyatro Günleri de iptal edildi

Öte yandan İskele Belediyesi, Mart ayında İskele Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 2’ncisini düzenlemeyi planladığı Tiyatro Günleri’ni de iptal etme kararı aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde bu denli büyük bir felaket yaşanırken, etkinlik yapmayı uygun bulmadıklarını ifade etti. Açıklamasında bir kez daha Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, Melekler Takımı ve KKTC vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Türk Milleti’ne de baş sağlığı diledi.