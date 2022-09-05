Europe Direct Ledra Palas Bölgesi Perşembe akşamı halka tanıtılacak

Kıbrıs’taki tek iki toplumlu Europe Direct Merkezi’nin faaliyetlerinin Dayanışma Evi tarafından yönetileceği duyuruldu.

Dayanışma Evi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Europe Direct Ledra Palas Bölgesi, 8 Eylül Perşembe akşamı saat 19.00’da Dayanışma Evi’nde gerçekleştirilecek bir etkinlikle halka tanıtılacak.

Tanıtım etkinliğinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği ve Europe Direct Ledra’yı temsilen yapılacak karşılama konuşmalarının ardından iki toplumlu J.A.M grubu canlı müzik performansı sergileyecek.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgiye Europe Direct Ledra ve Dayanışma Evi’nin web siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

Dayanışma Evi'nin karşısındaki Galeri’de yer alan Europe Direct Ledra Avrupa, vatandaşlarını AB hakkında, özellikle AB vatandaşlarının hakları ve Avrupa Birliğinin öncelikleri konusunda bilgilendirmeye yönelik faaliyet yürütüyor.